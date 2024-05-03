Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan şimdi yandı
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesinlikle taviz verilmeyeceğini söylediği fahiş fiyatla mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerin yapılacağını açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO