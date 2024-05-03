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Ekonomi Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan şimdi yandı
Ekonomi

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan şimdi yandı

Yeniakit Publisher
2024-05-03 15:35:00 -
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan şimdi yandı

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesinlikle taviz verilmeyeceğini söylediği fahiş fiyatla mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerin yapılacağını açıklamıştı.

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