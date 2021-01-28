Fahiş fiyat artışı sonrası dikkat çeken öneri: Masa kurulsun

Ticaret Bakanlığı yetkilileri fahiş fiyat artışlarına yönelik gelen şikayetler üzerine harekete geçti. 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimlerde yüzlerce firmaya 15 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi.

Yapılan denetimlerde ise en fazla fiyat artışlarının yaşandığı ürünler sebze meyve ile ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünleri olarak açıklandı. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sebze ve meyvedeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin konuştu.

Masa veya büro kurulsun önerisi

Sebze ve meyve fiyatlarına yönelik bilgi kirliliği olduğunu belirten Tavşan, sebze ve meyvede artık sürecin şeffaf bir zemine kavuşturulması gerektiğine vurgu yaparak, üç kişiden oluşan bir masa ya da büronun kurulması yönünde öneride bulundu.

Sorunlara ilişkin net tanı konulsun

Yaş Sebze Meyve Takip ve Analiz Bürosu ya da Masası şeklinde bakanlık bünyesinde kurulacak birimin görevinin ise yalnızca sebze ve meyvedeki tedarik zincirini takip etmek olması gerektiğine vurgu yapan Tavşan, bu birimin sektördeki sorunlara ilişkin net tanı koyması gerektiğini aksi takdirde ezbere konuşulduğunu belirtti.

Bu önerisini ilgili bakanlıklara da ilettiğini kaydeden Tavşan, sektöre ilişkin tespitlerin yapılması halinde sorunların çözüme kavuşabileceğini belirtti.

Cımbızla çekiliyor

Domatesin kilo fiyatına ilişkin 10-12 lira fiyatların yazılıp çizildiğini ancak şu an markette domatesin kilo fiyatının 4-5 lira olduğunu dile getiren Yüksel, fiyatların en yüksek olduğu lüks bir semtteki manav ya da özel marketten fiyatların cımbızla çekilip yanıltıldığını öne sürdü.

Fırsatçılık yapanlar muhakkak var

Sebze meyve sektöründe de diğer sektörlerde olduğu gibi fırsatçılık olabileceğini ve fiyatlarda fahiş artışlar yapılabileceğine de değinen Yüksel, toptan bir sektörü suçlamanın ise yanlış olduğunu dile getirdi. Hallerdeki fiyatların tamamının resmi olduğunu ve buradaki rakamların yapılan bildirimler sonrası sevk edilebildiğini de kaydeden Yüksel, ''Sorun var mı, muhakkak vardır. O yüzden burada sorunun teşhisini net koyup neşteri atmak lazım'' dedi.

Marketler neden hallerden ucuz değil?

Büyük market gruplarının sebze ve meyveyi artık direk üreticinden aldığını, piyasadaki ürünlerin ise yüzde 40'ının sadece hallerden geçtiğini de sözlerine ekleyen Yüksel, neden arada aracı olmamasına rağmen fiyatların hallerden ucuz olmadığının da sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.