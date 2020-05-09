Fadıloğlu’ndan Anneler Günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu mesajında, “Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin, Anneler Günü’nü gönülden kutluyorum. Ebediyete uğurladığımız tüm annelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı Anneler Günü mesajının devamında, “Annelerimiz sevgi, sabır, güven ve fedakarlıklarıyla çocukları için en önemli hayat rehberi öğretmenlerdir. Korona virüsle mücadele sürecimizde de evde kalan çocuklarımızın en doğru pusulası, en samimi arkadaşı, annelerimizdir. Bu süreçte yorulmadan, usanmadan, çocuklarımızın üstüne titreyen, onların hem sağlığını koruyan hem de gelişimlerini en güzel şekilde sürdürmelerine yardımcı olan annelerimiz, en büyük kahramanlarımızdır. Annelerimize ne kadar minnet duysak azdır. Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, aile ve toplum hayatının temelini oluştururlar. Üstlendikleri sorumluluğun ötesinde, bu sorumluluğa tüm varlığını adayan annelerimiz, yeri doldurulamaz kişilerdir. Annelerimizi her zaman mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, hepimizin başarmaya çalışacağı en önemli hedef olmalıdır. Çünkü annelerimiz, en değerli hazinemizdir. Kalplerinde ’anne’ sevgisini yaşatabilenler için yılın bir günü değil, yılın her günü Anneler Günü’dür. En samimi duygularımla başta şehit ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin, Anneler Günü’nü gönülden kutluyorum. Ebediyete uğurladığımız tüm annelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.