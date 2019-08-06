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Fadıllı adrenalin tutkunlarının merkezi olacak

Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde incelemelerde bulunan Başkan Turgay Erdem, yapılacak düzenlemeyle birlikte bölgenin hem havacılık sporları hem de adrenalin tutkunları tarafından çok daha aktif kullanılacağını belirtti.

06 Ağustos 2019 Salı 16:39
Fadıllı adrenalin tutkunlarının merkezi olacak

Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde incelemelerde bulunan Başkan Turgay Erdem, yapılacak düzenlemeyle birlikte bölgenin hem havacılık sporları hem de adrenalin tutkunları tarafından çok daha aktif kullanılacağını belirtti.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte saha ziyaretleri gerçekleştirerek proje ve çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Turgay Erdem, beraberindekilerle birlikte Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’ni gezdi. Çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Turgay Erdem, alanda düzenleme yapılacağını belirtti. Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nin hem havacılık sporu hem de alternatif sporlara ev sahipliğini yaptığını ifade eden Başkan Turgay Erdem, yapılacak düzenlemelerle birlikte alanın çok daha aktif şekilde kullanılacağını söyledi. Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nin, yamaç paraşütü başlangıç eğitimi için Türkiye’deki ender yerlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Turgay Erdem, “Kalkış noktası kuzeybatıya bakıyor. Yazın bölgemizdeki hakim rüzgar yönü ise kuzeydoğu. Bunun için düzenleme yapacağız. Buraya gelen sporcular kuzeydoğu rüzgarından da kalkmak istiyor. Bölgeyi daha verimli kullanabilmek ve uçuş sayısını artırabilmek için kalkış noktasını daha verimli olan yere taşıyacağız” dedi.


Bölgede çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışması da yapacaklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bu çalışmaları bir an önce hayata geçireceğiz. Bursa’da böyle bir alan yok. Alternatif sporlar için de çok uygun bir yer. Burası, adrenalin meraklılarının yoğun olarak kullanacağı örnek bir alan olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:39
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