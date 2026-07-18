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Aktüel Faciaya ramak kaldı Konteyner cipin üzerine devrilip ezdi
Aktüel

Faciaya ramak kaldı Konteyner cipin üzerine devrilip ezdi

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Başakşehir'de hareket halindeki TIR'ın dorsesinden kayan konteyner, cipin üzerine devrildi. Kazada cipte büyük hasar meydana gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Bahçeşehir 1’inci Kısım’da bulunan Doğa Parkı Caddesi’nde meydana geldi. Hareket halinde olan bir TIR’ın dorsesine yüklü konteyner, bilinmeyen nedenle kayarak seyir halindeki cipin üzerine devrildi. Dorsede yüklü olan malzemeler çarpmanın şiddetiyle yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'da ve cipte maddi hasar meydana geldi. Cadde, iki aracın ve devrilen konteynerin kaldırılması ile trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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