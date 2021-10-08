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Dünya Faciaya ramak kala! ABD'nin nükleer denizaltısı kaza geçirdi!
Dünya

Faciaya ramak kala! ABD'nin nükleer denizaltısı kaza geçirdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde "bir cisme" çarptı. Denizaltının durumunun "güvenli ve stabil" olduğu belirtildi. Kazada 11 denizci asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 15:01:00 -
Faciaya ramak kala! ABD'nin nükleer denizaltısı kaza geçirdi!

ABD Pasifik Donanması'ndan yapılan açıklamada USS Connecticut'un birkaç gün önce kaza yaptığını, denizaltının durumunun "güvenli ve stabil" olduğu ifade edildi. Kazada kimsenin hayati tehlike oluşturan yaralanma yaşamadığı ifade edildi.

Açıklamada denizaltının çalıştırma sisteminin hasar görmediği, aracın geri kalanının hasarının incelendiği ifade edildi. Kaza hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

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