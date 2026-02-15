  • İSTANBUL
Faciaya davetiye çıkaran görüntü! TEM'de iki çocuk canlarını böyle hiçe saydı
Yaşam

Faciaya davetiye çıkaran görüntü! TEM’de iki çocuk canlarını böyle hiçe saydı

Yeniakit Publisher
IHA

İstanbul’da Gaziosmanpaşa ile Sultangazi’yi ayıran TEM Otoyolu’nda 2 çocuğun bariyerleri aşarak yoğun trafikte karşıya geçmeye çalıştı. Olayı görenlerin ise yürekleri ağızlara geldi.

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi.  Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyol kenarında bulunan iki çocuk, yoğun araç trafiğine ve tehlikeye aldırış etmeden bariyerlerin üzerinden atlayarak karşı şeride geçmeye çalıştı. Çocukların bir şeridi tehlikeli şekilde geçtiği, ardından diğer yöne geçmek için beklediği, ardından ise koşarak yolun karşısına geçtikleri görüldü.

 

Yaşanan tehlikeye dikkat çekti

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş ise, "Çocuklar otobandan karşıya geçmeye çalışıyor. Bir yolu tehlikeli şekilde geçtiler, diğer yolu geçecekler. İnşallah başlarına bir iş gelmez" diyerek yaşanan tehlikeye dikkat çekti.

 

Görüntülerde, araçların yüksek hızla seyrettiği otoyolda çocukların canlarını hiçe sayıp koşarak karşıya geçtikleri görülüyor.

