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Dünya

Facianın yaşandığı Lübnan'da patlama sonrası ilginç görüntü

Lübnan'da geçtiğimiz gün 2 bin 750 kilogram amonyum nitratın tutulduğu depoda yaşanan patlama nedeniyle liman harabeye dönerken, facia sonrası yaşlı bir kadının, zarar gören evinde piyano çaldığı görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:39:00 - 2020-08-06 15:39:47

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 2 gün önce meydana gelen patlama nedeniyle ülke büyük bir facia yaşadı.

Ülkenin ekonomik olarak can damarı sayılan Beyrut Limanı'nda bir depoda muhafaza edilen 2 bin 750 kilogram amonyum nitratın patlamasıyla yaşanan facia nedeniyle en yüz kişi hayatını kaybederken, binlerce insan da yaralandı.

Adeta nükleer patlamayı andıran olay sebebiyle liman bölgesi harabeye dönerken, kentin büyük bir bölümünde de ağır hasar meydana geldi. Yaşanan facia tazeliğini korurken, patlamanın hasarı gün geçtikçe iyice ortaya çıktı.

Büyük ilgi gördü

Her gün yeni görüntülerin geldiği Beyrut'tan bu sefer de yaşlı bir kadının, zarar görmüş evinde piyano çaldığı anları aktaran video ortaya çıktı. Camları kırılmış, perdeleri sökülmüş, mobilyaların da zarar gördüğü evde oturan yaşlı kadının, piyano çaldığı anlar kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

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