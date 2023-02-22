  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Facianın eşiğinden dönüldü! Park halindeyken freni boşalan tanker yoldan çıktı
Yerel

Facianın eşiğinden dönüldü! Park halindeyken freni boşalan tanker yoldan çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeyken freni boşalan tanker, çöp kutusuna, elektrik direğine ve ağaca çarparak yoldan çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 23:14:00 - 2023-02-22 23:48:18
Facianın eşiğinden dönüldü! Park halindeyken freni boşalan tanker yoldan çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeyken freni boşalan tanker, çöp kutusuna, elektrik direğine ve ağaca çarparak yoldan çıktı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Selman Ö., 42 AIJ 054 plakalı tankeri cadde üzerine park ederek evine gitti. Bir süre sonra freni boşalan tanker hareket etmeye başladı. Sürücüsüz tanker, yol kenarındaki çöp kutusuna, elektrik direğine ve ağaca çarparak yavaşladı.

Ekipler sevk edildi

Tanker daha sonra ise yoldan çıktı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tankerde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23