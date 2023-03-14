Facianın eşiğinden dönüldü! CHP'nin kuyruğuna takılanlara ibret olsun

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmalarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Adana’da kentsel dönüşüm çalışmaları Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde devam ediyor.

Mahalleli deprem öncesinde evlerini kentsel dönüşüme verdikleri için memnunken depremden önce anlaşamayan ev sahipleri bile deprem sonrası anlaşmaya yanaştı.

"Kentsel dönüşüme gitmemiş olsaydı facia yaşanabilirdi"

Şehit Erkut Akbay Mahallesi Muhtarı Selahattin Kılıç, depremden önce anlaşamayan vatandaşların bile şu an anlaşmaya yanaştığını ifade ederek, “Burada kimsenin zararı olmadı. Güzel bir çalışmada başladı, çok emek sarf ettik. Burası dere yatağı olduğundan, her yağmur yağdığında sel oluyordu. Burada 60-70 senelik evler vardı. Deprem olduğunda burada facia olabilirdi. Şu anda bu mahallede 100’e yakın ağır hasarlı ev var. Mahallenin ilk kuruluşu burası olduğu için burası daha riskliydi. Şimdi herkes teşekkür ediyor. Deprem keşke olmasaydı ama bu kentsel dönüşüm olduğundan kimseye bir şey olmadı. Buralar yıkılıp kentsel dönüşüme gitmemiş olsaydı Allah korusun facia yaşanabilirdi” dedi.



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"İyi ki evimi depremden önce kentsel dönüşüme verdim"

Evini kentsel dönüşüme veren vatandaş Nihat Karadolu da 6 Şubat’ta yaşanan büyük depreme Elazığ’da TOKİ binasında yakalandığını kaydederek, “Allah’a çok şükür devletin yaptığı TOKİ’lerde bir saç teli kadar çatlak yoktu. Devletin yaptığı konutlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. İyi ki ben buradaki evimi de depremden önce kentsel dönüşüme verdim. Allah devletimize halkımıza zeval vermesin. Kentsel dönüşüme vermeseydik. Belki de bu deprem sonrası sağ olmazdık. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Vatandaş kentsel dönüşüme sıcak baksın. Çünkü zemini çok sağlam yapılıyor” diye konuştu.

"Kentsel dönüşümün elzem olduğunu göreve geldiğimiz günden beri söylüyoruz"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, deprem sonrası çıkarılması gereken ciddi dersler olduğunun altını çizerek, “Bunun en basit örneği TOKİ tarafından yapılan binaların hiçbirinde yıkım gerçekleşmemiş olması. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında 3 Mart’ta yapılan toplantıda bir takım kararlar alındı. Orada bilim insanları da vardı. Devamında bakanlığımızın yeni dönemle ilgili ciddi bir çalışma yaptığını biliyoruz. O çalışmanın sonuçlarını bekliyoruz. Bizde Yüreğir olarak bundan sonraki süreçte gerek tarım alanlarının imara açılmaması veya korunması konusunda gerek zemin etütleri gerek yatay mimariye geçilmesi ve benzeri konularda karar alma aşamasındayız. Elektronik ruhsat ve imarla ilgili süreçleri hızlı bir şekilde başlatıyoruz ve asıl önemli olan her en kadar depremden etkilenmemiş olsak da yapı stokumuzun depreme dayanıklı olmadığını biliyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşümün elzem olduğunu göreve geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Burası Şehit Erkut Akbay Mahallesi. Göreve geldiğimizde bizim en çok önemsediğimiz projelerden biriydi. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız ile ortak bir şekilde burada yaklaşık 110 dönümlük alanda 900 bağımsız bölüm yapılmasıyla ilgili süreç başladı. Yıkımlar gerçekleşti. Vatandaş görüşmeleri bitti ve temel kazıları başladı. Yakın zamanda burada binaların yükselmeye başladığını göreceğiz. Ve inşallah depreme dayanıklı, güvenli, modern alanların oluşmasıyla ilgili çabalamaya devam edeceğiz” dedi.

Kentsel dönüşümün gerçekleştiği mahallelerin artmasıyla ilgili çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Kocaispir, “Bu süreçleri de sadece devletimiz eliyle değil vatandaş-müteahhit anlaşmasıyla yürümesi noktasında da ciddi çalışmalarımız var. Yüreğir halkı olarak bu depremden gereken dersi çıkarıp bundan sonra bir tane dahi vatandaşımızın burnunun kanamaması noktasında üstün çaba göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan CHP, İYİ Parti ve HDP geçmişte birçok kez kentsel dönüşüme karşı çıkarak halkı kışkırtmıştı. Kentsel dönüşümden rant sağlandığı yalanını ortaya atan muhalefet, yaşanan felakete ve yıkıma adeta davetiye çıkardı.