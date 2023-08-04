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Yaşam Faciadan kıl payı döndüler!
Yaşam

Faciadan kıl payı döndüler!

Yeniakit Publisher
2023-08-04 09:11:00 -
Faciadan kıl payı döndüler!

Bursa'da düğün konvoyunda çekilen bu görüntüler 'pes artık' dedirtti.

Bursa’da düğünleri olduğu için açık kasa kamyonetin kasasına binip kilometrelere yol giden 8 kişinin tehlikeli yolcuğu amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerinde seyir halindeki düğün konvoyunda kamyonetin arkasında yolculuğunu sürdüren 8 kişilik gurubun hayatlarını hiçe sayarak resmen ölüme meydan okudu. Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk yapan 8 şahıs mutlu günlerinde ne kendilerini, ne de başkalarını düşünürken, tehlikeli yolculuk amatör kameralara anbean yansıdı.

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