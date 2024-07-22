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Yerel Faciadan dönüldü! Milli parkta bulunan seyir terası apar topar kapatıldı!
Yerel

Faciadan dönüldü! Milli parkta bulunan seyir terası apar topar kapatıldı!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 14:40:00 -
Faciadan dönüldü! Milli parkta bulunan seyir terası apar topar kapatıldı!

Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kazdağı Milli Parkı içerisinde bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terası'nda faciadan dönüldü. Apar topar ziyarete kapatılan seyir terasının zeminindeki camın çatladığı ortaya çıktı.

Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kazdağı Milli Parkı içerisinde bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terası'nda faciadan dönüldü. Apar topar ziyarete kapatılan seyir terasının zeminindeki camın çatladığı ortaya çıktı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağı Milli Parkı içinde bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terasının zemininin bir bölümü çatladı.

Şahin Deresi Kanyonu üzerindeki seyir terası, zemin camının bir bölümünün çatlaması nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, gazetecilere, cam seyir terasının, uzman ekiplerin incelemesi ve çatlayan zemin camının değiştirilmesi süresince kapalı tutulacağını söyledi.

Odabaş, cam seyir terasının, teknik ekiplerin raporları doğrultusunda ilerleyen günlerde tekrar ziyarete açılacağını belirtti.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden teknik ekibin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

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