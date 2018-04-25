Faciadan dönüldü! Kazada 9 kişi yaralandı
Balıkesir'de Mücahit Durmaz yönetimindeki 35 PLY 26 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.25 Nisan 2018 Çarşamba 19:12
Balıkesir Kepsut ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kepsut istikametinden Dursunbey'e giden Mücahit Durmaz yönetimindeki 35 PLY 26 plakalı araç, Eyüpbükü Kırsal Mahallesi yol ayrımında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Kazayla inceleme sürüyor.
YORUM YAZ