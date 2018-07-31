Faciadan dönüldü! Karadeniz Sahil Yolu kapatıldı
Giresun'da LPG yüklü tankerin kaza yapması sonucu Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.31 Temmuz 2018 Salı 16:44
Giresun'un Espiye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker duvara çarptı. Olayda tankerin patlama riskine karşı yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı, soğutma çalışması başlatıldı.
TANKERİN PATLAMASINA KARŞI YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Olayda tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Giresun ve Espiye belediyelerine ait itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı.
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