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Yerel

Facia ucuz atlatıldı! Vinçten düştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik kurumuna bağlı ekiplerin alt yapı çalışmasında, trafo indirme işlemi yaparken trafo vinçten yola devrildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 16:14:00 - 2021-08-21 16:18:00
Facia ucuz atlatıldı! Vinçten düştü

Olay, ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Profesör Doktor Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, enerji alt yapı çalışması yapan elektrik kurumuna bağlı ekipler, vinç yardımı ile trafo indirme işlemi yaptığı sırada, trafo vinçten yola düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, ulaşım Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine yaklaşık bir saat kapalı kaldı. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar yaşandı. Polis ekipleri yaptığı çalışma ile trafiği alternatif yoldan sağlayarak trafiği kısmen rahatlatmaya çalıştı. Trafo ise olay yerine gelen vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı.

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