Facebook'tan Yeniden Refah Partisi'ne engel! Sayfalarını kapattılar

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Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse ilişkin yaptığı dikkat çeken açıklamalarla gündeme gelen Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yürüttüğü Yeniden Refah Partisi'nin resmi Facebook sayfasının kapatıldığı duyuruldu.

Fatih Erbakan’ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi'nin resmi Facebook sayfası, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına ilişkin yaptıkları açıklamaları nedeniyle kapatıldı. Parti tarafından yapılan duyuruda, "Partimizin resmi Facebook sayfası kapatıldı! Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs açıklamalarını gerekçe gösterdiler

"Onlar istiyor diye pes edecek değiliz. Milli görüş çizgisinde yola devam." denilen duyuru, şöyle devam etti:

Partimizin Facebook sayfası, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın 'Covid-19 hakkındaki gerçekleri ve doğruları haykırması' gerekçe gösterilerek kapatılmıştır. Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz.

'Aşı olmayı asla düşünmüyoruz'

Çocukları ve eşi ile birlikte koronavirüse yakalanan Erbakan, rahatsızlığı sürecinde şunları söylemişti:

Gerek eşim gerekse bendeniz, her sene sonbahar ve kış aylarında geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıkları ile aynı semptomlara neden olan bir hastalık için, her geçen gün kalp krizinden ölüm ve görme kaybı gibi korkunç yan etkileriyle karşılaşılan, faz aşamaları tamamlanmamış, ruhsatsız birtakım sıvıları kendimize enjekte ettirmediğimize şükrediyoruz. Şimdiye kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz.