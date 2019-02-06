Facebook'tan tarihi güncelleme! O özellik kullanıma sunuldu

Instagram, WhatsApp gibi birçok sosyal medya platformu attığınız mesajları silme özelliğini bünyesine katmıştı. Diğer platformların ardından Facebook Messenger mesaj silme özelliği de kullanıcılara sunuldu!

Facebook Messenger mesaj silme özelliğini sundu

WhatsApp ve Instagram’ın hayat kurtarıcı özelliği mesaj silme özelliği, Facebook Messenger için de sunuldu. Facebook Messenger yazım hatalarını, yanlışlıkla attığınız mesajları, sonradan pişman olacağınız mesajları veya diğer tüm mesajlarınızı geri çekmenize yardımcı olacak.

“Herkes için Kaldır” özelliğini artık kullanabilirsiniz. Facebook Messenger üzerinden herhangi bir mesaj gönderdikten sonra 10 dakikalık süre içerisinde, gönderdiğiniz mesajın üzerine dokunabilir ve “Senin için kaldır” veya “Herkes için kaldır” seçeneklerinden istediğinizi seçerek gönderdiğiniz mesajı kolaylıkla silebilirsiniz.

Tabii ki tüm platformlarda olduğu gibi alıcılar gelen kutularında sizin mesajı kaldırdığınıza dair bir ileti görecekler.Fakat şunu da belirtmek gerekir ki bu özellik eski tarihli mesajlarınızı kaldırmanıza izin vermeyecek.

Diğer sosyal medya platformları için bu özelliğin sunulmasının ardından biraz geç kalan Facebook, bu özellik ve bununla beraber yakın zamanda sunduğu özellikler ile eski kullanıcılarını geri kazanma çalışmalarına devam ediyor. Peki, sizce bu özellik için geç kalındı mı?

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