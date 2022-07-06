Facebook'tan o Türk'le ilgili flaş hamle! Bütün dünya bunu konuşuyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler uygulamaları bünyesinde barından Meta, Salı günü Octopus adlı bir şirkete ve Ekrem Ateş adlı bir Türk vatandaşına karşı dava açtı.

Meta'ya göre, Octopus firmasının ürettiği bir program ilk olarak kullanıcının Facebook ve Instagram hesaplarını ve o kişinin listesindeki tüm hesapların kazıyor. Bir platformdaki verilerin kopyalanarak farklı amaçlar için başka platformlarda kullanılmasını sağlayan bu yönteme 'veri kazıma' ismi veriliyor.

Yazılım daha sonra hesabı gizli olmasına rağmen kullanıcıların fotoğraf, video, biyografi ve hikayeler de dahil olmak üzere tüm kazıdığı bilgileri satışa çıkarıyor.

Meta, fimaya ve Ekrem Ateş'e hizmet şartlarını ve Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasasını ihlal ettiğini gerekçesiyle dava açtı. Bu yasa ile ABD'de dijital ortamdaki korunan eserlerin erişimlerini kontrol etmek ve bu erişim hakları ihlal edildiğinde ceza uygulamak mümkün oluyor.

Meta, "Octopus gibi şirketler, kimi hedeflediklerine ve veriyi hangi amaçla kazıdıklarına bakılmaksızın, herhangi bir müşteriye otomasyon hizmetleri sağlayan, gelişmekte olan bir veri kazıma endüstrisinin parçasıdır" açıklamasında bulundu.

Meta, Türk vatandaşı Ekrem Ateş hakkında ise 350 binden fazla Instagram kullanıcısı hakkında bilgi toplamak için Instagram hesaplarını kullandığını ve daha sonra bu verileri bir dizi sitede yayınladığını iddia etti.

Klon siteler ile bir kişinin hesabı gizli dahi olsa hesaplardaki tüm bilgiler sahibinin rızası olmadan görüntüleyebiliyor. Meta, 2021'in başından bu yana Ateş'i dava açmadan önce çok sayıda uyarı mektubu gönderdiğini söyledi.

Meta'nın veri kazımayı durdurmak için yasal yollara başvurduğu ilk sefer değil. 2020'de de şirket yine bir Türk vatandaşı olan Ensar Şahintürk ismindeki bir kişiye dava açmıştı.