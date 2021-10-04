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Dünya Facebook'tan ilk açıklama! "Sorunun farkındayız"
Dünya

Facebook'tan ilk açıklama! "Sorunun farkındayız"

Sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram’a dünya genelinde erişim sağlanamazken, Facebook yöneticilerinden ilk açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 23:55:00 - 2021-10-05 00:12:12
Facebook'tan ilk açıklama! "Sorunun farkındayız"

Dünyanın her yerinden sosyal medya kullanıcılarının WhatsApp, Facebook ve Instagram’a erişim sorunu devam ediyor. Saatler süren erişim sorununun ardından Facebook yöneticilerinden bir açıklama geldi.

"Sorunun farkındayız"

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

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