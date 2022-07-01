Facebook'tan hayati uyarı: Bu 3 ayarı değiştirmezseniz yandınız

Son olarak bünyesine WhatsApp'ı alarak daha da büyüyen sosyal medya platformu Facebook, kullanıcılarını hesaplarını koruma ve güvenliğini sağlama konusu ile ilgili uyardı.

Son dönemlerde hesap güvenliği konusunda kullanıcılarla sık sık başı derde giren Facebook, artık böyle sorunlar yaşamamak için kullanıcıların değiştirmesi gereken ayarları açıkladı.

Özellikle, yapabileceğiniz üç değişiklikle uygulamadaki güvenliğinizi sağlayıp gizliliğinizi koruyabilirsiniz.

Tanınmayan girişler hakkında uyarılar alın ve iki taraflı faktörlü doğrulama ekleyin

Ayarlar'a gidin ve ardından güvenlik bölümüne bakın.

Ardından tanınmayan girişlerle ilgili uyarılar almaya gidin.

Facebook, genellikle kullanmadığınız bir cihazdan veya tarayıcıdan oturum açan biri olursa sizi uyarır.

Ardından hesabınızı kontrol edebilir ve şüpheli uygulama oturumlarını kapatabilirsiniz.

Eğer tanımadığınız bir cihaz varsa oturumu hesabınızdan silin ve şifrenizi değiştirin.

Daha fazla güvenlik için kısa mesajla yapılan tüm girişleri doğrulamak için iki faktörlü kimlik doğrulaması ekleyin.

Unutmayın: Facebook hesabınıza erişen biri bilgilerinizi ele geçirebilir.

Ele geçirilen hesaplar kart bilgilerinizi çalabilir ya da yakın çevrenizi dolandırabilir.

Facebook konum geçmişini kapat

Konum Geçmişi, Facebook'un iOS ve Android uygulamaları tarafından nerede oturum açtığınızın gösteren bir özelliktir.

Veriler, Facebook ayarlarınız üzerinden görüntülenebilen dijital bir harita üzerinde saklanır.

Facebook'un hangi mağazaları ve ya işletmeleri ziyaret ettiğinizinı ve "hareket halinde" olduğunuzu gösterebilir.

Konum Geçmişiniz ayarlarınızın havuzunda saklanır. Facebook'un Android veya iOS uygulamaları veya masaüstü tarayıcınız aracılığıyla erişebilirsiniz.

Bu ayar Facebook'un web sitesi ve uygulamaları aracılığıyla kapatılabilir.

İsterseniz Konum Geçmişinizi silme seçeneğiniz de var.

Diğer şeylerin yanı sıra, Facebook size gösterdiği reklamları daha iyi uyarlamak için GPS koordinatlarınızı kullanır.

Konum Geçmişi, gizlilik revizyonunun bir parçası olarak Facebook tarafından siliniyor, ancak geçmişinizi 1 Ağustos 2022'ye kadar görüntüleyebilirsiniz. Bu özelliği kaldırmak için;

Facebook uygulamasını açın ve sağ alt simgeye dokunun.

Ayarlar ve gizlilik'e ve ardından Ayarlar'a dokunun.

Bilgilerinizin altında Bilgilerinize eriş'e dokunun.

Günlüğe kaydedilen bilgiler'e dokunun.

Konumun altında Konum geçmişi'ne dokunun. (Parolanızı yeniden girmeniz istenebilir.)

Mavi kaydırıcıya dokunarak Konum geçmişinizi açabilir veya kapatabilirsiniz.

Geçmişinizi de silebilirsiniz.

Şifreleme kullan

Facebook Messenger kullanıyorsanız, güvenliğinizi artırmak için şifrelemeyi etkinleştirebilirsiniz.

Şifreleme, mesajları daha özel hale getirmenin bir yoludur.

Şifrelenen mesajlarda yalnızca gönderenin ve alıcının açabileceği şifreler oluşur.

Facebook bile şifreli bir Messenger metnini okuyamaz. Daha iyi güvenlik için Messenger'da sesli veya görüntülü aramaları bile şifreleyebilirsiniz.

Şifrelemeyi etkinleştirmek için belirli bir Messenger konuşmasının ayarlarına girmeniz yeterlidir.