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Teknoloji Facebook'tan Biden'a 'korona aşısı' cevabı
Teknoloji

Facebook'tan Biden'a 'korona aşısı' cevabı

Facebook'tan ABD Başkanı Joe Biden'ın "Aşı hakkındaki yanlış bilgilerle insanları öldürüyorsunuz" çıkışına cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 08:45:00 -
Facebook'tan Biden'a 'korona aşısı' cevabı

Facebook, ABD Başkanı Joe Biden'ın, başta Facebook olmak üzere sosyal medya platformlarında yayılan yanlış bilgilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılar konusunda yanlış bilgiler yaydıklarını ve bunun da aşılama oranlarını düşürdüğü yönündeki çıkışına yanıt verdi.

Şirketin sözcüsü Dani Lever, yaptığı açıklamada, "Gerçeklere dayanmayan suçlamalarla dikkatimizi dağıtmayacağız" ifadelerini kullandı.

Facebook'taki 2 milyar kullanıcının, 'Kovid-19 ve aşılar hakkında güvenilir bilgilere' ulaştığını belirten Lever, 3 milyondan fazla kullanıcının da yakınlarında aşı olabileceği yerleri bulmak için platformun 'aşı bulma aracını' hizmetini kullandığını kaydetti.

Sözcü, Biden'ın açıklamalarının aksine Facebook'un 'hayat kurtarmaya yardımcı olduğunu' savundu.

ABD Başkanı Biden, bugün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, Kovid-19 ve aşıların güvenilirliği hakkında yanlış ve yanıltıcı iddiaların yayılması konusunda Facebook gibi platformlara mesajının ne olduğu yönündeki sorusuna Biden, "İnsanları öldürüyorlar" yanıtını vermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de dün, Facebook'un Kovid-19'a dair yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için yeterli çabayı göstermediğini dile getirmişti.

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