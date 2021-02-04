Facebook’ta anılar nasıl gizlenir?
Facebook anılar bildirimi almak istemiyorum | Facebook kullanıcılarına zaman zaman önceki yıllarda yaptığı paylaşımları hatırlatıyor. Bazı kullanıcılar sık sık eski paylaşımlarını görmek istemiyor. Peki, Facebook anılar kısmı kapatılabilir mi?
Facebook kullanıcılarına ihtiyaçları doğrultusunda pek çok özellik sunuyor. Uzun yıllardır Facebook kullananların pek çoğu sitenin eski paylaşımı hatırlatmasından hoşlanırken kimi ise bu özellikten rahatsızlık duyuyor. Peki, Facebook anıları nasıl gizleniyor?
Facebook’ta anılar nasıl gizlenir?
Facebook anılar ayarlarınız açıksa sık sık yaptığınız paylaşımlar ana sayfanızda karşınıza çıkacaktır. Facebook'ta anılarla sık sık karşılaşmak istemiyorsanız; bu özelliği kapatmanız mümkün. Facebook'a masaüstünden ulaştığınızda sol kısımda 'Anılar' kısmına tıklayın. Telefondan giriş yaptıysanız ayarlardan 'Anılar'ı bulun.
Anılar bölümüne giriş yaptığınızda buradan arzu ettiğiniz bildirim ayarlarını seçebilirsiniz. Bildirim almak istemiyorsanız; anıları gizleyebilir ya da anılara sınırlama getirebilirsiniz.