  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Facebook’ta anılar nasıl gizlenir?
Teknoloji

Facebook’ta anılar nasıl gizlenir?

Facebook anılar bildirimi almak istemiyorum | Facebook kullanıcılarına zaman zaman önceki yıllarda yaptığı paylaşımları hatırlatıyor. Bazı kullanıcılar sık sık eski paylaşımlarını görmek istemiyor. Peki, Facebook anılar kısmı kapatılabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 12:14:00 -
Facebook’ta anılar nasıl gizlenir?

Facebook kullanıcılarına ihtiyaçları doğrultusunda pek çok özellik sunuyor. Uzun yıllardır Facebook kullananların pek çoğu sitenin eski paylaşımı hatırlatmasından hoşlanırken kimi ise bu özellikten rahatsızlık duyuyor. Peki, Facebook anıları nasıl gizleniyor?

Facebook’ta anılar nasıl gizlenir?

Facebook anılar ayarlarınız açıksa sık sık yaptığınız paylaşımlar ana sayfanızda karşınıza çıkacaktır. Facebook'ta anılarla sık sık karşılaşmak istemiyorsanız; bu özelliği kapatmanız mümkün. Facebook'a masaüstünden ulaştığınızda sol kısımda 'Anılar' kısmına tıklayın. Telefondan giriş yaptıysanız ayarlardan 'Anılar'ı bulun.

Anılar bölümüne giriş yaptığınızda buradan arzu ettiğiniz bildirim ayarlarını seçebilirsiniz. Bildirim almak istemiyorsanız; anıları gizleyebilir ya da anılara sınırlama getirebilirsiniz.

Instagram silinmiş fotoğraflar, videolar, mesajları geri getirme nasıl yapılır?
Instagram silinmiş fotoğraflar, videolar, mesajları geri getirme nasıl yapılır?

Teknoloji

Instagram silinmiş fotoğraflar, videolar, mesajları geri getirme nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osmanlı torunu noktayı koydu: Dedem Fatih Sultan Mehmed Han, bu toprakları sapıklar için fethetmedi
Gündem

Osmanlı torunu noktayı koydu: Dedem Fatih Sultan Mehmed Han, bu toprakları sapıklar için fethetmedi

Cennet Mekan Abdulhamid Han Hazretleri'nin torunu Kayıhan Osmanoğlu, yeniakit.com.tr aracılığı ile önemli mesajlar verdi.
İsmailağa, 'devletinin yanında!'
Gündem

İsmailağa, 'devletinin yanında!'

Boğaziçi provokasyonuna karşı sağ duyu çağrısı yapan İsmailağa Camii, 'devletimizin yanındayız' mesajı verdi.
Altın alacaklar için uzman isimden olay tahmin! 'Rekor kıracak' dedi ve tarih verdi
Ekonomi

Altın alacaklar için uzman isimden olay tahmin! 'Rekor kıracak' dedi ve tarih verdi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar devam ederken İngiltere merkezli Standard Chartered adlı bankanın önemli analistle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay