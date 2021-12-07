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Dünya Facebook’a, Müslüman düşmanlığından rekor tazminat davası
Dünya

Facebook’a, Müslüman düşmanlığından rekor tazminat davası

Facebook'a, Rohingya Müslümanlarına yönelik soykırımı körüklediği iddiasıyla 265 milyar dolarlık rekor tazminat davası açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 11:17:00 - 2021-12-07 11:48:07
Facebook’a, Müslüman düşmanlığından rekor tazminat davası

 

Facebook’un, eskiden Burma olarak bilinen Myanmar’da Müslümanlara yönelik nefret söylemini paylaşmak için kullanıldığına dair uyarıları görmezden gelerek nefret söylemini yaydığı iddia edildi. Teknoloji şirketine dava açan bir dizi hayır kurumunu temsil eden avukatlar, şirketin hiçbir ceza almadan dünyayı yönetmesini durdurmak için mahkeme kararının gerekli olduğunu söyledi.

2017’de patlak veren şiddet olaylarının ardından yaklaşık 25 bin kişi öldürüldü ve 800 binden fazla kişi de Bangladeş’e kaçmak zorunda kaldı. BM, ülkenin batısındaki Rakhine eyaletinde kadın ve kızların rutin olarak kaçırılması da dahil olmak üzere kan dökme ve toplu tecavüz konusunda da uyarmıştı.

Avukatlar şimdi, Facebook’un Rohingya karşıtı propagandayı durduramadığını söylüyor. İhmal ve özen yükümlülüğünün ihlaline ilişkin bu ayın sonlarında yapılacak resmi iddia, Facebook’un nefret söylemini güçlendiren algoritmalar kullandığını ve yerel moderatörlere yatırım yapmadığını söyleyecek.

En büyük davalardan biri

Ayrıca ABD’li şirket, şiddeti teşvik eden çevrimiçi yayınları ve hesapları kaldırmamakla suçlandı. İddiaya öncülük eden McCue Jury & Partners’tan Jason McCue, Facebook’u kontrolden çıkmış bir şirket olarak tanımlıyor.

265 milyar dolar ile davanın, özel bir firmaya karşı açılan en büyük grup davalarından biri olduğu düşünülüyor.

 

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