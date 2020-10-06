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Teknoloji Facebook ve Instagram için 'Türkiye' iddiası
Teknoloji

Facebook ve Instagram için 'Türkiye' iddiası

Türkiye'de yürürlüğe giren ve sosyal medya devlerine temsilci bulundurma zorunluluğu getiren yasaya, Facebook ve Instagram'ın karşı çıktığı ve temsilci bulundurmayacakları iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:58:00 - 2020-10-06 16:59:04
Facebook ve Instagram için 'Türkiye' iddiası

Kısa bir süre önce hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.

Yasaya göre; 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketler Türkiye'de temsilcilik açmak zorundaydı.

"Facebook ve Instagram karşı çıktı" iddiası

Yeni ortaya atılan iddialara göre Facebook ve Instagram, yasanın en temel gereği olan temsilci bulundurma zorunluluğunu reddetti.

İddialara göre Facebook ve ona bağlı Instagram, bu nedenle ülkemizde temsilci bulundurmama kararı verdi.

 

Alacakları olası cezalar

Eğer iddialar doğruysa ve şirketler sosyal medya yasasına uymazsa, Facebook ve Instagram'ı aşağıdaki cezalar bekliyor:

Kasım 2020: 10 milyon TL para cezası
Aralık 2020: 30 milyon TL para cezası
Ocak 2021: Reklam yasağı cezası
Nisan 2021: Bant genişliğini %50 düşürme
Mayıs 2021: Bant genişliğini %90 oranında düşürme

Facebook ve Instagram sosyal medya yasasına uymadıkları takdirde, ilk olarak gelecek ay 10 milyon liralık cezaya çarptırılacaklar.

Ardından şirketler bu kararında ısrar ederse, aralık ayında 30 milyon liralık bir ceza daha gelecek.

Daha sonra ise sosyal medya devlerine Ocak 2021'den sonra reklam yasağı cezası verilecek.

Nisan 2021'e geldiğimizde ise Facebook ve Instagram'ın bant genişliği yüzde 50, Mayıs 2021'de ise yüzde 90 oranında azalacak.

Bu da kullanıcıların bu platformlara yüzde 90 oranında daha yavaş ulaşabileceği anlamına geliyor.

Konuyla ilgili Facebook ve Instagram'dan açıklama bekleniyor.

 

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