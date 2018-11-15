Facebook, Twitter ve Google'dan ortak karar!

Sosyal medyanın iki devi Facebook ve Twitter, Google ile bir araya gelerek internette uyuşturucu ve kullanımının yayılmasına karşı bir koalisyon kurdu.

Uyuşturucu Kriziyle Mücadelede Teknoloji Birliği (TTFOC) adı verilen bu oluşumla, internette ve sosyal medya platformlarında yapay zeka kullanarak uyuşturucu kullanımı ve yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Grubun ilk toplantısı 13 Kasım Salı günü ABDnin başkenti Washingtonda düzenlendi.

Teknoloji sitesi alphr.comun aktardığına göre, toplantıda söz konusu proje ile ilgili amaçlarını, planlarını ve taahhütleri belirledi.

UYUŞTURUCU SATICILARI TESPİT EDİLECEK

Facebook Basın Odasından yapılan açıklamada, Facebook, Alabama Üniversitesindeki bilgisayarlı adli tıp laboratuvarlarıyla birlikte çalışarak Facebook ve Instagram üzerinden yasadışı satış yapmaya çalışan satıcıları tespit etmeye ve bu kişilerin reklam yapmasını engellemeye çalışacak.

Facebook bunun için aralarında yapay zekanın da bulunduğu bir çok yöntem kullanacak. Örneğin, yapay zeka, uyuşturucu içeren yazılarla birlikte uyuşturucu satıcılarının telefon numarası, fiyat veya diğer sosyal medya hesaplarından kullanıcı adı göndererek reklam yaptığı içerikleri tespit edecek ve bunları kaldıracak.

Ayrıca, internet üzerinden uyuşturucu ile ilgili arama yapan kişiler yardım ve eğitim sağlayan platformlara yönlendirilecek.

Alphr.comun aktardığına göre, ABDde, 2017 yılında yaklaşık 50 bin kişi aşırı dozda uyuşturucudan yaşamını yitirdi. Bu uyuştucularınn arasında eroin ve morfin gibi yasal ve yasadışı maddeler de bulunuyor.

Sayının bu kadar büyük olması ülkede, sağlık örgütleri ile büyük şirketleri uyuşturucu ile mücadele etmeye zorladı.

Sosyal medya platformları Facebook ve Twittera uzun süredir yasadışı içeriklerle ilgili kendi platformlarını denetleme çağrısı yapılıyordu.