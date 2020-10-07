Facebook, Türkiye’ye yasal temsilci gönderecek mi?

Facebook tarafından bilinen tek açıklama, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Bilişim Hukuk Uzmanı Prof.Dr. Yaman Akdeniz aracılığı ile yapıldı. Yaman Akdeniz, Facebook'un kesinlikle böyle bir temsilcilik açmama kararı aldığınıbildirdi.

Prof.Dr. Yaman Akdeniz bundan sonra olabileceklere ilişkin değerlendirmelerini euronews Türkçe'ye yaparak Türkiye'nin adımının geri tepmiş olduğunu ifade etti.

Akdeniz, bu konuda henüz diğer platformların yaptığı resmi bir açıklama olmadığını sadece Facebook'un olduğunu o da kendisinin üzerinden gerçekleştiğini söyledi.

Facebook özelinde hükümetin adımı geri tepmiş olduğunu belirten Akdeniz, “Tıpış tıpış gelecekler şeklinde kurgulanmıştı senaryo.Ancak hükümetin bir B planı olup olmadığını göreceğiz elbette." İfadelerini kullandı.