Facebook Messenger'ın yeni tasarımı

Facebook Messenger, geçtiğimiz Eylül ayından beri ciddi değişimler ve güncellemeler getiriyor. Kullanıcılara bölge bölge sunulan bu yenilikler uygulamanın daha fazla kullanıcıya ulaşmasını amaçlıyor. Uygulamanın çok yakında herkes için açılacak olan tasarımı göz kamaştırıyor.

Mobil uygulamaların birçoğuna sıçrayan 'minimalist' akıma Facebook da ayak uydurarak daha yumuşak hatların kullanıldığı, Instagram'ın DM sayfasını anımsatan bir tasarıma geçiş yapılıyor. Ayrıca Messenger, gereksiz detaylardan ve kullanılmayan butonlardan kurtulacak.

Yeni tasarım yakında tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.