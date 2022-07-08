Facebook Marketplace'te puanlamalar nasıl çalışır?

Facebook'ta görüşünüzü paylaşmak ve Marketplace'teki diğer kişilere yardımcı olmak isterseniz etkileşim kurduğunuz alıcılara ve satıcılara puan verebilirsiniz. Görüşleriniz doğrultusunda, Marketplace'te puanlamaların daha verimli çalışması için 5 yıldızlı puan sistemine geçiş yapıldı.

Puanların adil kalmasını sağlamak ve insanların baskı sebebiyle gerçekte vereceğinden farklı puanlar vermesini önlemek amacıyla, alıcı puanları artık herkese açık olarak gösterilmeyecektir. Alıcı puanları artık herkese açık olmasa da bu puanlar Marketplace topluluğunun güvende kalmasına yardımcı olmaktadır.

Facebook Marketplace'te kimler satıcı için puan verebilir?

Yanlış veya yanıltıcı puan verilmesini önlemeye yardımcı olmak için bir satıcıya o satıcıdan bir şeyler satın aldıktan veya o satıcıyla konuşma gerçekleştirdikten sonra puan verebilirsiniz. Bu, puan verdikleri satıcıdan herhangi bir ürün satın almayan insanlardan puan gelebileceği anlamına gelir.

Verilen puan kişinin davranışıyla (ör. iletişimi, taciz edici mesajlar göndermesi) ilgili olabileceğinden insanların, satıcılarla işlem gerçekleştirmeseler dahi bu satıcılara puan vermesine izin veririz.

Puan sisteminin alıcılar ve satıcılar için adil kalmasına büyük önem veriyoruz. Skorunuzu oluşturmak için aldığınız puanları kullanıyoruz.

Facebook Marketplace'te satıcı puanı nasıl alınır?

Satıcı puanı almanın iki yolu vardır.

1. Siz (satıcı) ürünü satıldı olarak işaretledikten ve alıcıyı seçtikten sonra alıcı, satıcıya puan vermesi için bir bildirim alır.

2. Alıcı, bir satıcıya Messenger'da da puan verebilir.Satıcıya puan ver seçeneğini ancak satıcıdan bir şey satın aldıktan veya satıcıyla bir konuşma yaptıktan sonra görürsünüz.

Facebook Marketplace'teki alıcı puanlarımı nasıl görürüm?

Derecelendirmeleri adil tutmak ve insanların dürüst olmayan derecelendirmeler vermeye zorlanmasını önlemek için alıcı derecelendirmeleri özeldir.

Alıcı puanları gizli olsa da, bu puanlar Marketplace topluluğumuzun güvende kalmasına yardımcı olur.