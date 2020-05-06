Facebook İsrail'le iş birliği yaparak Filistinlileri susturuyor

Sosyal medya platformu Facebook'un son dönemde Filistinli gazeteci ve aktivistlere ait onlarca hesabı kapatması tepkilere yol açıyor.

Filistinli gazeteci ve aktivistlere ait pek çok hesabı kapatan Facebook, Filistin'i savunan paylaşımlar yapılmasını engelliyor.

Facebook ile 2016 yılında anlaşma yapan İsrail Adalet Bakanlığı, 2017 yılındaki şikayetlerinin yaklaşık yüzde 85'inin olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Uluslararası İnsan Hakları Politikaları Kurumu IMPACT, geçen yıl yayımladığı raporda, İsrail'i "Facebook ile ikili ilişkilerini kullanarak internet üzerinden Filistinlilerle savaşmak" ile suçladı.

Hesaplar tekrar tekrar kapatılıyor

Ayn Medya Direktörü Cihad Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişisel hesabının ve kurumun sayfasının Facebook tarafından defalarca kapatıldığını belirtti.

Facebook'un geçen hafta kişisel hesabını herhangi bir uyarı yapmaksızın kapattığını söyleyen Barut, "Site yönetimi hesabı kurtarma talebime olumlu yanıt vermedi ve hesabım tamamen kapatıldı." dedi.

Barut direktörü olduğu kurumun Facebook sayfasının da en son geçen ay olmak üzere 7'nci kez kapatıldığını vurguladı.

Kişisel hesabında veya Ayn Medya kurumunun sayfasında Filistin direnişine ilişkin tek bir paylaşım yapılmadığını ve Facebook'un kullanım şartlarının ihlal edilmediğini ifade eden Barut, şunları kaydetti:

"Bu olanlar, Facebook'un İsrail'le iş birliği içinde yürüttüğü bir savaş. Filistin'e ait içerikler engellenerek ve Filistinliler susturularak buradan dışarıya etkili bir mesajın çıkmasını önlemek istiyorlar"

Facebook'un Filistinlilere yönelik standartları "adaletsiz"

Sosyal medya uzmanı Saad Hasuna, Facebook'un diğer gazetecilerin hesaplarını 3 aşamada kapatırken, Filistinli gazetecilerin hesaplarını ise herhangi bir uyarı yapmadan tek seferde kapattığını söyledi.

Facebook'un Filistinlilere yönelik standartlarını "adaletsiz" olarak nitelendiren Hasuna, içerikte Filistin direnişi veya İsrail karşıtı ifadelerin yer alması durumunda bunu paylaşan hesapların doğrudan kapatıldığını belirtti.

Hasuna, "Gazze'de Mart 2018'de başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşleri sırasında birçok gazeteci ve aktivistin hesapları, eylemlerden paylaştıkları fotoğrafların şiddet içerikli olduğu gerekçesiyle kapatıldı ve paylaşım yapmaları engellendi." dedi.

"Geliştirilen algoritmalar sayesinde Filistin içerikli hesaplar tespit edilerek askıya alınıyor"

Filistinlilerin ürettikleri içeriklerin ve paylaştıkları hikayelerin bir tehdit olarak görüldüğünü aktaran Hasuna, ifade ve düşünce özgürlüğünün uluslararası hukuk tarafından tanınan bir hak olduğunu hatırlatarak gazetecilerin sosyal medya hesaplarının güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Hasuna, "İsrail ile Facebook arasında yapılan anlaşma çerçevesinde geliştirilen algoritmalar sayesinde Filistin içerikli hesaplar tespit edilerek askıya alınıyor." dedi.

Filistinli gazeteci ve aktivistlerin paylaşımlarında bazı harfleri eksik yazarak veya İngilizce karakterler kullanarak hesaplarını korumaya çalıştıklarını aktaran Hasuna, bu yöntemin de çok fazla etkili olmadığını sözlerine ekledi.