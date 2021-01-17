Facebook, Instagram ve Twitter’a reklam yasağı geliyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Kullanıcılara veri paylaşımı dayatmasında bulunan WhatsApp’ın da sahibi olan Facebook başta olmak üzere Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere reklam yasağı uygulaması başlıyor. Bugüne kadar YouTube, TikTok, Dailymotion ve Rus sosyal medya şirketi VKontakte (VK) Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ederken, Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram, Twitter, Periscope, Linkedin ve Pinterest gibi şirketler ise henüz temsilcilik açmayı kabul etmedi.

40 milyon TL ceza kesildi

Temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere yaptırımların ilk adımında 10 milyon lira, ikinci adımında ise 30 milyon lira olmak üzere toplam her birine 40 milyon lira ceza kesilirken, cezalar şirketlerin global adreslerine tebliğ edildi.

Sırada reklam yasağı var

Sosyal medya yasası çerçevesince şirketlere öngörülen para cezası uygulamasında sona gelinirken, bundan sonra daha ciddi yaptırımlar devreye alınacak. Şirketlere yaptırımların üçüncü adımı olarak 19 ocak Salı günü reklam yasağı uygulamasının başlaması için tanınan sürenin dolduğunun bildirileceği öğrenildi. Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Linkedin ve Pinterest bu tarihe kadar Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etmezlerse bundan sonra Türkiye’de reklam alamayacak.

Bant daralması

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için Sulh Ceza Hakimliğine başvurabilecek. Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek. Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75’i affedilecek.

Başkan Erdoğan uyarmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye temsilci atamayan sosyal medya devlerine seslenerek, “Hiçbir şirketin hukukun üstünde olmadığını vurguluyoruz. Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirdik. Aksi takdirde Türkiye, vatandaşlarının haklarını korumayı sürdürecektir” demişti.