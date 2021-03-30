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Teknoloji Facebook ile Google'dan hızlı internet projesi
Teknoloji

Facebook ile Google'dan hızlı internet projesi

İntenet ve sosyal medya devleri Facebook ve Google, internet hızını ve güvenliğini artırmak amacıyla ABD ile Güneydoğu Asya arasında 2 yeni deniz altı internet kablosu projesi için çalışacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 01:10:00 -
Facebook ile Google'dan hızlı internet projesi

Facebook'tan yapılan açıklamada, Singapur, Endonezya ve Kuzey Amerika'yı birbirine bağlamak için büyük önem taşıyan 2 yeni deniz altı kablosu projesi duyuruldu.

Söz konusu projelerin yasal onaylara tabi olduğu belirtilen açıklamada, Asya-Pasifik bölgesi ve Kuzey Amerika arasına döşenecek kabloların internet kapasitesini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, 'Echo' ve 'Bifrost' adı verilen kabloların ilk transpasifik kablolar olacağı ve genel transpasifik kapasiteyi yüzde 70 artıracağı ifade edildi.

Google'dan yapılan açıklamada ise şirketin 'Echo' projesine yatırım yapacağı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kablonun bölgede Google Cloud Platformu'nu çalıştıran uygulamalara bağlanan kullanıcılar için gecikmeyi azaltacağı aktarıldı.

Bunun gibi altyapı yatırımlarının bölgesel ekonomik faaliyet üzerinde önemli etkilerinin olabileceğine işaret edilen açıklamada, 'Echo' kablosunun 2023'te hizmete hazır hale gelmesinin beklendiği kaydedildi.

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