Facebook hesabı nasıl silinir, facebook hesap silme, Facebook hesabını tamamen silme, facebook hesabını kapama aramaları en çok arananlar listesinde yer almakta. Facebook hesabı tamamen kapatılacağı gibi hesabı dondurabilmekte. Bu haberimizde oldukça basit ve bir kadar da merak edilen konu olan Facebook hesabımız nasıl kalıcı olarak sileriz, dondururuz, Facebook hayatımızı nasıl bitiririz bunlardan bahsedeceğiz. Facebook’tan hesabımızdan kurtulmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlar Facebook hesabı dondurma ve Facebook hesabı kalıcı olarak silme seçenekleridir. Facebook hesabı dondur seçeceği adında olduğu gibi hesap dondurulur.

Dondurulmuş Facebook hesabı nasıl açılır?

Facebook hesabı dondur seçeceğini tıkladıktan sonra Facebook’a istenildiği zaman geri dönüş yapılabilmekte. O güne kadar paylaştığım tüm verilerinin olduğu gibi karşında duruyor olduğunu görülmekte. Yani Facebook’ta hiç bir şey olmamış gibi hayatına kaldığın yerden devam edilmekte. Facebook hesabını dondurulduğu anda sosyal medya üzerinden seni arayanlar, sana mesaj atanlar sana ulaşılıyor ve zaman tüneline de görüntüleyemiyor. Facebook hesabını donduran biri bir zaman sonra yeniden Facebook hesabına girdiği zaman hesap yeniden aktif hale geliyor. Facebook kullanıcısı hesabı tamamen silmeye karar vermesi durumunda artık silinen hesaba yeniden girme şansını kaçırmakta.

Facebook hesabı nasıl kapatılır?

Facebook sayfasını silmek istediğimize karar vermemiz durumunda yapılması gereken birinci seçenek: Facebook’a girilir. Facebook’a girmek için tıklayınız Facebook’a giriş yaptıktan sonra Facebook sayfamızda ismimizin yayında bulunan ? İşareti kısmı olan ‘Hızlı yardım’ tıklanır. Size nasıl yardımcı olabilirim kısmına ‘hesabamı kalıcı olarak sili tıkladıktan sonra gelen açıklamada ‘hesabızına giriş yaptıktan sonra bize bildirin kısmını tıklayın. Bu kısmı tıklanıldığında hesabımı sil kısmının açıldığını göreceksiniz.

Açılın kısımda hesabınızın silinmesi durumunda hesabın bir daha etkinleştirilemeyeceğine ilişkin bilgiler içeren bir kısım açılır. Burada hesabı sil tıklanması durumunda artık Facebook hesabı tamamen silinecektir.

Hesabımı silme işlemini iptal edebilir miyim?

Facebook hayatını bitirmeye karar veren kullanıcı, hesabının silinesini istediği iletiyi Facebook’a gönderir. Facebook, hesabı silme işlemine 30 günlük bir süre vermekte. Bu 30 gün içinde isteği iptal etmen durumunda yeniden Facebook’a geri dönebilirsin. 30 gün süre zarfından Facebook hesabı kapatılmak istenen kullanıcının tüm bilgilerini, paylaşımlarını, iletilerini saklamaya devam eder. Kişi Facebook hesabını kapatmaması durumunda hiç bir şey olmamış gibi kullanıcı hayatına devam eder. Kullanıcı 30 gün içinde Facebook hesabına giriş yapmaması durumunda tüm veriler Facebook’un veri tabanından silinmekte.

Facebook hesabımı nasıl silerim?

Facebook hesabı silmenin ikinci yolu ise Facebook şu şekildedir:

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