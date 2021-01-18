  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Facebook Collab Nedir? Collab özellikleri Nelerdir?
Teknoloji

Facebook Collab Nedir? Collab özellikleri Nelerdir?

TikTok ile benzer olan Facebook Collab uygulaması milyonlarca kullanıcı tarafından merak ediliyor. Facebook Collab nedir? Özellikleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 16:15:00 -
Facebook Collab Nedir? Collab özellikleri Nelerdir?

2 Milyardan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, Collab isimli, TikTok’a benzeyen bir uygulamayı ABD’de erişime sundu. Aylardır Beta sürümüyle devam eden Collab, geçtiğimiz haftalarda İOS kullanıcılarına AppStore üzerinden sunuldu.

Şimdilik yalnızca ABD’de yaşayan İOS kullanıcılarının kullandığı Collab, kullanıcıların çeşitli videoları birleştirerek kendi ürettikleri bestelerle yeni şarkılar ortaya koymasını sağlayan bir uygulamadır.

TikTok’tan ayrılan yanı ise: TikTok’ta sadece düet yapabiliyor, müzikli videolar oluşturabiliyorken; Collab uygulamasında müzikleri de siz oluşturabiliyorsunuz.

Facebook Collab özellikleri nelerdir?

Facebook’un geliştirdiği uygulama şimdilik yalnızca ABD vatandaşları için erişime açık olsa da yakın zamanda tüm dünyaya yayılması planlanıyor. Collab’ın özellikleri ise şunlar:

- Videolar sadece 15 saniye sürüyor

- Video içerikleri Collab’da oluşturduktan sonra dileyenler başka sosyal mecralarda da yayınlayabiliyor.

- Collab, uygulama içi araçlar sunuyor. Bu şekilde söylediğiniz şarkının kaydetmediğiniz kısımlarında ses ya da video senkronizasyonunun karmaşıklığı giderilmiş oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya ayağa kalktı... Rusya resmen meydan okudu: Sakın karışmayın!
Dünya

Dünya ayağa kalktı... Rusya resmen meydan okudu: Sakın karışmayın!

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya’dan ülkesine dönerken kendisini Moskova’da havaalanında bekleye..
Savaş uçağı Türkiye'ye karşı havalandı
Dünya

Savaş uçağı Türkiye'ye karşı havalandı

Doğu Akdeniz ve Ege'de tepki çeken adımlara imza atan Yunanistan, ordusunu güçlendirmeye başladı. Atina yönetimi, orduya 15 bin asker alımı ..
İşgalden kurtarılmıştı! Türkiye'yi seçme kararı aldılar
Dünya

İşgalden kurtarılmıştı! Türkiye'yi seçme kararı aldılar

Dağlık Karabağ'daki savaşı kazanan Azerbaycan, bölgede imar çalışmalarına başladı. Azerbaycan hükümeti, Dağlık Karabağ'ın imarında Türk şirk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay