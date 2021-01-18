Facebook Collab Nedir? Collab özellikleri Nelerdir?

2 Milyardan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, Collab isimli, TikTok’a benzeyen bir uygulamayı ABD’de erişime sundu. Aylardır Beta sürümüyle devam eden Collab, geçtiğimiz haftalarda İOS kullanıcılarına AppStore üzerinden sunuldu.

Şimdilik yalnızca ABD’de yaşayan İOS kullanıcılarının kullandığı Collab, kullanıcıların çeşitli videoları birleştirerek kendi ürettikleri bestelerle yeni şarkılar ortaya koymasını sağlayan bir uygulamadır.

TikTok’tan ayrılan yanı ise: TikTok’ta sadece düet yapabiliyor, müzikli videolar oluşturabiliyorken; Collab uygulamasında müzikleri de siz oluşturabiliyorsunuz.

Facebook Collab özellikleri nelerdir?

Facebook’un geliştirdiği uygulama şimdilik yalnızca ABD vatandaşları için erişime açık olsa da yakın zamanda tüm dünyaya yayılması planlanıyor. Collab’ın özellikleri ise şunlar:

- Videolar sadece 15 saniye sürüyor

- Video içerikleri Collab’da oluşturduktan sonra dileyenler başka sosyal mecralarda da yayınlayabiliyor.

- Collab, uygulama içi araçlar sunuyor. Bu şekilde söylediğiniz şarkının kaydetmediğiniz kısımlarında ses ya da video senkronizasyonunun karmaşıklığı giderilmiş oluyor.