Facebook çöktü mü?

Facebook'ta bağlantı sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde yaşanan sorunun neden kaynaklandığı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken milyonlarca kullanıcı Facebook'ta yaşanan sorunu konuşuyor.

Facebook'ta bağlantı sorunu yaşanıyor. Saat 20:30'da başlayan kesinti yaklaşık 30 dakikadır aralıklarla sürüyor. Dünya genelinde yaşanan sorun nedeniyle kullanıcılar hesaplarına ulaşamazken, sorunla ilgili Facebook'tan henüz bir açıklama yapılmadı.