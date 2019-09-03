Fabri'nin yeni adresi belli oldu! İşte yeni takımı Bir dönem ligimizde Beşiktaş forması giyen tecrübeli file bekçisi Fabri, La Liga ekiplerinden Mallarco'ya transfer oldu.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri, İspanya La Liga'nın yeni ekiplerinden Mallorca'ya transfer oldu.



Mallorca'dan yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İspanyol eldivenin 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.



2018 yazında Beşiktaş'tan Fulham'a 6 milyon euro bonservisle transfer olan Fabri, Fulham'da sadece 2 Premier Lig maçına çıkabildi. Fabri, bu 2 maçta 5 gol yiyince eldivenleri Betinelli'ye kaptırdı.



Fabri, Beşiktaş'ta oynadığı 66 Süper Lig maçının 26'sında kalesini gole kapamayı başarmış ve performansıyla takdir toplamıştı.

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