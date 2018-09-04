Fabrikanın depo alanına giren hırsızlar sıfır kilometre araçları çaldılar

Görüntüler 29 Ağustos'ta Tuzla'da kaydedildi. Gece saatlerinde bir otomobil firmasının fabrikadan çıkan otomobilleri depoladığı alana 3 hırsız girdi. Hırsızlar alandaki 3 yeni otomobili çaldı.

POLİS HIRSIZLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ancak kaçmak için demir kapıyı aşmaları gerekiyordu. En öndeki otomobili kullanan hırsız hızla kapıya çarptı. Kapı açılınca hırsızlar için engel kalmadı.

Tüm bunlar olurken alanın güvenlikçisi hırsızların peşine değil aksi yöne doğru koştu. Güvenlikçinin haber vermesiyle polis hırsızların peşine düştü. Polis, hırsızların otomobilleri sahte plaka ve belgelerle satmaya çalıştığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheliden 2'si yakalandı.