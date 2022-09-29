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Yerel Fabrikadaki yangın 13 saatte söndürüldü
Yerel

Fabrikadaki yangın 13 saatte söndürüldü

İstanbul, Sultanbeyli’de çelik tencere fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 13 saat süren çalışmaları sonucu güçlükle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 06:54:00 -
Fabrikadaki yangın 13 saatte söndürüldü

Yangın, Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi, Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı çelik tencere fabrikasında dün akşam 17.00 sularında meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 13 saat süren hummalı çalışması sonucu güçlükle söndürülebildi. Bölgeye Anadolu yakası olmak üzere Avrupa yakasından da çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre yangın hava kompresöründen çıktı.

Firma sahibi yangın alarmını çalarak bütün işçilerin dışarıya çıkmasını sağladı. Yangı, sabah saatlerine doğru kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmaları yaptı.

Fabrikada çıkan yangın sonrası büyük maddi hasar oluşurken fabrika kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

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