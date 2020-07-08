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Yerel

Fabrikada sessiz tehlike! Sızan amonyak gazından etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı

Bolu'da bir fabrikada soğutma sisteminden sızan amonyak gazından etkilenen 7 işçi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen ekiplerin geniş güvenlik önlemi aldığı ve geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:10:00 - 2020-07-08 14:10:42
Fabrikada sessiz tehlike! Sızan amonyak gazından etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı

Bolu’da beyaz et üretimi yapılan tesiste çalışan 7 işçi, tesisin soğutma sisteminden sızan amonyak gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi üzerinde bulunan beyaz et üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz et üretim tesisinde çalışan 7 işçi öğle saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle durumu fabrika yetkililerine bildirdi. Yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İşçilerden 3’ü kendi imkanlarıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil servisine giderken, 4 işçi ise olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından aynı hastaneye götürüldü.

AFAD ekipleri olay yerine gitti

AFAD ekiplerinin fabrikada yaptıkları ölçüm ve incelemelerde işçilerin fabrikanın soğutma sisteminde amonyak transferi esnasında sızan amonyak gazından etkilendikleri belirlendi. Fabrika çevresinde şeritlerle güvenlik önlemi alan ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. Amonyak gazından etkilenen 7 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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