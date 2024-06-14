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Yerel Fabrikada panik! Çok sayıda işçi zehirlendi
Yerel

Fabrikada panik! Çok sayıda işçi zehirlendi

Yeniakit Publisher
2024-06-14 22:48:00 -
Fabrikada panik! Çok sayıda işçi zehirlendi

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir fabrikada çalışan 22 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Dedeler köyünde faaliyet gösteren beyaz et üretim fabrikasında çalışan işçilerde yemek yedikten sonra baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşandı.

İşçiler hastaneye kaldırıldı

Kendi imkanları ve fabrika yetkilileri tarafından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesine götürülen işçiler gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı.

Bazı işçilerin Bolu'da bulunan hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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