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Yerel Fabrikada feci ölüm! Döküm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Yerel

Fabrikada feci ölüm! Döküm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fabrikada feci ölüm! Döküm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Manisa’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çalışan 27 yaşındaki Murat Özdem, döküm makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi...

Manisa’da bir fabrikada çalışan Murat Özdem’in döküm makinesine sıkışmasıyla iş yerinde korku dolu anlar yaşandı.

 

Olay, Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Murat Özdem, henüz belirlenemeyen nedenle döküm makinesine sıkıştı. Acı içinde kalan Özdem'in feryadına koşan arkadaşları makineyi durdurup, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdem'in hayatını kaybettiği belirledi. Murat Özdem'in cansız bedeni, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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