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Gündem Fabrikada doğal gaz zehirlenmesi
Gündem

Fabrikada doğal gaz zehirlenmesi

Yeniakit Publisher
2024-09-13 16:46:00 -
Fabrikada doğal gaz zehirlenmesi

Kocaeli'ndeki bir fabrikada 4 işçi, nedeni henüz belirlenemeyen doğal gaz sızıntısı sebebiyle hastanelik oldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Acısu Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İşçiler, bilinmeyen bir sebeple doğalgaz kaynaklı etkilenme yaşadı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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