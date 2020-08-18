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Ekonomi

Fabrika gibi lise

Türkiye’nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa’nın İnegöl ilçesindeki tematik lisenin öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde 40 bin okul sırası ve masa imal ederek eğitime katkıda bulundu. İlçede 2017 yılında kurulan Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretim çalışmaları salgın sürecinde de devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:02:00 -
Fabrika gibi lise

Uzaktan eğitime geçilen mart ayından itibaren okulda üretilen sıra ve masalar Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilerek hem eğitime katkı sağlandı hem de öğrenciler döner sermayeden aldıkları ödemelerle harçlıklarını çıkardı. İlk mezunlarını gelecek yıl verecek lisede 38’i kız 400 öğrenci eğitim alıyor. Öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra okul idaresinin anlaştığı mobilya firmalarında istihdam edilecek. Okul müdürü Şenol Yoğurtcu, “Yıllık 90 öğrenci kapasitemiz var. Bu yıl kontenjanımız tamamen doldu. Önümüzdeki dönemde 30 kontenjan daha ilave ederek 120’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Öğrencimiz mezun olunca işleri hazır. Anlaştığımız 52 firmadan her biri, 4 öğrenciye iş garantisi veriyor” diye konuştu.

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