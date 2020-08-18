Fabrika gibi lise

Uzaktan eğitime geçilen mart ayından itibaren okulda üretilen sıra ve masalar Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilerek hem eğitime katkı sağlandı hem de öğrenciler döner sermayeden aldıkları ödemelerle harçlıklarını çıkardı. İlk mezunlarını gelecek yıl verecek lisede 38’i kız 400 öğrenci eğitim alıyor. Öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra okul idaresinin anlaştığı mobilya firmalarında istihdam edilecek. Okul müdürü Şenol Yoğurtcu, “Yıllık 90 öğrenci kapasitemiz var. Bu yıl kontenjanımız tamamen doldu. Önümüzdeki dönemde 30 kontenjan daha ilave ederek 120’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Öğrencimiz mezun olunca işleri hazır. Anlaştığımız 52 firmadan her biri, 4 öğrenciye iş garantisi veriyor” diye konuştu.