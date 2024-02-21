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Eğitim Fabrika değil lise! 2023 yılında 89 milyon TL ciro
Eğitim

Fabrika değil lise! 2023 yılında 89 milyon TL ciro

Yeniakit Publisher
2024-02-21 12:45:00 -
Fabrika değil lise! 2023 yılında 89 milyon TL ciro

Samsun genelindeki meslek liseleri 2023 yılında 89 milyon 807 bin 500 TL ciro elde etti.

Samsun'da pek çok alanda üretim yapan ve döner sermayesi olan 22 meslek lisesinin 2022 yılındaki üretimlerinden yaklaşık 30 milyon lira gelir elde edilirken 2023 yılında bu rakam 89 milyon 807 bin 500 TL'ye ulaştı. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı meslek liselerinin atölyelerinde; turizm, elektrik elektronik, yiyecek içecek, kimya, mobilya, motorlu araçlar, iletişim, tıbbi cihaz üretimi, denizcilik, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, tarım, sağlık hizmetleri gibi alanlarda üretim yapılırken öğrenciler hem iş öğrenip hem de para kazanma imkânı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; Samsun’da 54 meslek lisesinde yaklaşık 32 bin öğrencinin eğitim alıyor. 54 meslek lisesinden döner sermayeye sahip olan 22 okulun geçen sene 30 milyon olan cirosu yüzde üç yüz artarak yaklaşık 90 milyona ulaştı.

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