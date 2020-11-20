Fabala'dan pandemiyle mücadaleye katkı

2 007 yılından beri İstanbul’da faaliyetini sürdüren Fabala Endüstriyel; hem güvenilir hem de kaliteli ürünleri ve hizmetleriyle tanınıyor. Şirket; çöp ve tıbbi atık poşetleri, ambalaj ile paket kağıtları üretiyor. Bu poşetler ile kâğıtlar beğeniliyor, talep görüyor.

Servis hizmetleriyle ön planda

Fabala Endüstriyel, hijyen ve temizlik ürünleri ile hizmetlerini bütünleşik çözümler sunarak işletmelerle buluşturuyor. Satış ve satış sonrası servis hizmetleriyle öne çıkıyor. Şirket, vizyonunu da şöyle açıklıyor: “Uzman markalarımız ve yüksek hizmet kalitemizle dikkat çekiyoruz. Tercih edilen satış ve dağıtım firması olma vizyonuyla birçok ürün çeşidi sunuyoruz. A’dan Z’ye yüksek kalite ve hizmet standartlarıyla binden fazla işletmeye profesyonel çözümler ortaya koyuyoruz. Geniş ürün yelpazemizle turizm, yiyecek içecek, AVM, eğitim ve sağlık sektörlerine hizmet ediyoruz. Endüstriyel kimyasal temizlik ürünleri konusunda da satış alanında yakalamış olduğumuz başarımız, deneyimimiz, yenilikçi anlayışımız ve rekabetçi fiyat politikamızla ön plandayız. Değerli müşterilerimize her zaman daha iyiyi sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Etkili bir organizasyonuz

Fabala, misyonunu ise şöyle ifade ediyor: “Misyonumuz müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve yüksek kalitedeki ürünleri en üstün teknolojiyle üreterek etkili bir organizasyon olmaktır. Şu an itibarıyla ürün portföyümüz endüstriyel deterjanlar, temizlik kâğıtları, hijyen ürünleri ve ekipmanları, standart ve özel boylarda çöp poşetleri ile ambalaj ürünlerinden oluşmaktadır. 2 bin 500’ün üzerinde ürün çeşidimizle, tamamen otomatik sipariş takip ve lojistik koordinasyon sistemimizle müşterilerimize tam zamanında hizmet vermekteyiz. En önemli prensibimiz, müşteriye özel uzun vadeli çözümler üretmektir. Eksiksiz bir tedarik sisteminin yanı sıra müşterilerimiz için maliyetleri düşürücü danışmanlık hizmetlerini de kapsamlı şekilde veriyoruz.”

Güvenli ortam oluşturuyor

Fabala, Covid-19 tehdidine karşı gerek fabrikaları ve atölyeleri gerekse oteller ile konaklama mekânlarını koruyor. Hem çalışanlar hem müşteriler için pandmiye karşı güvenli bir ortam oluşturuyor