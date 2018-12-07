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Faaliyetler durduruldu: Avrupa insanları ölüme mahkum etti!

İtalya'nın göç karşıtı, sağ-popülist hükümetinin baskılarıyla karşılaşan Aquarius gemisinin Akdeniz'deki göçmen arama-kurtarma faaliyetlerine son verildi.

07 Aralık 2018 Cuma 22:14
Faaliyetler durduruldu: Avrupa insanları ölüme mahkum etti!

SOS Mediterranee örgütüyle birlikte gemiyi, göçmenleri kurtarmak için kullanan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden yapılan açıklamada, "Avrupa insanları boğulmaya mahkum ederken, Aquarius operasyonlarına son vermek zorunda kaldı" denildi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, açıklamada, "İtalyan hükümetinin başını çektiği ve diğer Avrupa devletlerinin de arka çıktığı karalama ve engelleme kampanyası" nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca iu ifadeler de yer aldı:

"Avrupa yalnızca arama-kurtarma gücü sağlamamakla kalmadı, aynı zamanda başkalarının insan hayatı kurtarma çabalarını da aktif biçimde sabote etti."

SOS Mediterranee örgütü ise Aquarius'un faaliyetleri sonlansa da "insanlar dünyanın en tehlikeli deniz göç yolunu geçmeye çalıştığı müddetçe" yardım çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Açıklamada, "İnsanlar denizde ölmeye devam ederken biz kıyıda boş boş oturmayı reddediyoruz" denildi.

Aquarius'un faaliyetine son verilmesiyle, halen Orta Akdeniz'de düzenli olarak arama-kurtarma çalışması yapan başka bir insani yardım gemisi kalmadı.

'Deniz taksisi' suçlaması

İtalya'da popülist 5 Yıldız Hareket ile aşırı sağcı Lig Partisi'nin Haziran ayında kurduğu koalisyon hükümeti, göreve gelir gelmez İtalyan limanlarını Akdeniz'de arama-kurtarma faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşlarının gemilerine kapamaya başlamıştı.

Koalisyon ortakları bu kuruluşları, göçmenleri Avrupa'ya taşıyan bir "deniz taksisi" hizmeti vermekle ve insan kaçakçılarına yardım etmekle suçlamıştı.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 22:14
  1. İtalya
  2. Lig Partisi
  3. Sınır Tanımayan Doktorlar

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