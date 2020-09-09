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Spor F1'de Sergio Perez gelecek sezon Racing Point'ten ayrılıyor
Spor

F1'de Sergio Perez gelecek sezon Racing Point'ten ayrılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 23:39:03 -
F1'de Sergio Perez gelecek sezon Racing Point'ten ayrılıyor

İSTANBUL (AA) - Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 30 yaşındaki pilot, "Hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. 7 yıldır takımla olan serüvenim bu sezon bitince sona eriyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon Aston Martin adıyla yarışacak Racing Point'te Sergio Perez'in yerine, Ferrari'den sezon sonunda ayrılacak olan Sebastian Vettel'in gelmesi bekleniyor.

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