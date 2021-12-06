  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hemilton kazandı
Spor

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hemilton kazandı

Hamilton, liderlik mücadelesinde Verstappen ile arasındaki puan farkını sezonun bitimine bir yarış kala kapattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 00:24:00 -
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hemilton kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Büyük bir heyecana sahne olan sezonun 21. mücadelesi, Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Cidde Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ilk sıradan başlayan Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull pilotu Max Verstappen arasındaki çekişme, yarış boyu devam etti. Mick Schumacher, Sergio Perez, Nikita Mazepin, George Russell ve Sebastian Vettel'in araçlarının kaza yaptığı ve söz konusu pilotların diskalifiye olduğu yarış, bu nedenle birçok kez kırmızı bayrakla durduruldu.

Yeniden yapılan başlangıçlarda Hamilton ile Verstappen'in araçları, birçok kez birbirini geçti. Bu anların birinde, Hollandalı pilot, yarış sırasında aracını pist dışına taşıyarak Hamilton'ı geçtiği gerekçesiyle 5 saniye cezası aldı ve bu cezanın yardımıyla rakibini geride bırakan Hamilton, rakibinden daha az hata yaparak yarışı ilk sırada tamamladı.

Suudi Arabistan'da ilk kez kazanan Büyük Britanyalı pilot, 2:06:15.118'lik derecesiyle sezonun 8'inci, kariyerinin ise 103'üncü birinciliğine ulaştı. Verstappen, liderin 11.825 saniye arkasında ikinci, Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 27.531 saniye ardında üçüncü oldu.

En hızlı tur puanını da hanesine yazdıran Hamilton, 369.5 puana ulaşarak son yarış öncesi zirve yarışında Verstappen ile arasındaki puan farkını kapattı.

Pilotlar ve takımlar klasmanında şampiyonun belirleneceği sezonun 22. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 12 Aralık'ta yapılacak.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

Takımlar

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sadece 13 yıl önce böyle bir ülkeydi!
Gündem

Türkiye sadece 13 yıl önce böyle bir ülkeydi!

28 Şubat darbesinde Müslümanlara uygulanan zulümden AK Parti iktidarı ile kurtulan Türkiye'de, yalnızca 13 yıl önce, Müslüman kadınlar başör..
Feyzioğlu dönemi bitti! İslami değerlere hakaret eden sapkın destekçisi, Türkiye Barolar Birliği başkanı oldu
Gündem

Feyzioğlu dönemi bitti! İslami değerlere hakaret eden sapkın destekçisi, Türkiye Barolar Birliği başkanı oldu

Türkiye Barolar Birliği bugün yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Yeni başkan, Metin Feyzioğlu'nu oylamada geçen sapkınların destekçis..
Putin'e bir şok iddia daha! Rus savaş uçağından vazgeçtiler, Türk SİHA'sı alacaklar!
Dünya

Putin'e bir şok iddia daha! Rus savaş uçağından vazgeçtiler, Türk SİHA'sı alacaklar!

Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayrak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay