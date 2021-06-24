F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz son 16 turuna kaldı

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Fransa, Portekiz ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fransa 5 puanla grubu lider tamamlayarak, Portekiz ise 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna yükseldi.

Diğer maçta ise Almanya ile Macaristan sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Grup aşamasında Portekiz'i mağlup eden Almanya, Portekiz ile aynı averaja sahip olmasına rağmen rakibinin üstünde kalarak grubu ikinci sırada tamamladı. Macaristan ise 2 puanla grup sonuncusu olarak elendi.

Ronaldo'dan yeni rekorlar

Bu maçtaki performansıyla Portekiz formasıyla 109. golüne imza atan Ronaldo, milli formayla en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ilk sırada yer alan İranlı Ali Daei'yi yakaladı.

Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 21'e çıkararak eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geçti ve bu turnuvalarda en çok ağları sarsan oyuncu da oldu.

Turnuvanın grup aşamasında 5. golüne imza atan 36 yaşındaki oyuncu, turnuvanın bu bölümünde en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ise İspanyol David Villa'yı geçerek ikinci sıraya çıktı. Grup aşamalarında 7 kez ağları sarsan Fransız Michel Platini, bu alanda zirvede yer alıyor.

Fransa'nın gollerini atan Benzema ise milli formayla 5 yıl 258 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Turnuvada son 16 turu maçları, 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak

EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa grup lideri; Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi olarak; Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna en iyi grup üçüncüleri arasına girerek turnuvada üst tura kaldı.

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı ise şöyle:

26 Haziran (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)

27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)

27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)

28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)

28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)

29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)

29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)