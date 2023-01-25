F-35'lerin geleceği tarihi belli oldu! Resmi açıklama yapıldı: NATO'nun hava sahasını gözlemlemek için kullanılacak

Polonya devlet ajansı PAP'ın haberine göre, söz konusu uçaklar NATO'nun doğu kanadını kuvvetlendirmek için kullanılacak.

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait sekiz F-35 savaş uçağının ocak sonunda Polonya'ya ulaşması bekleniyor.

Buna göre, NATO'nun doğu hava sahasını gözlemlemek için dört savaş uçağı kullanılacak. Diğer dört F-35'in de eğitim programında yer alması planlanıyor.

Söz konusu uçakların, Portekiz, Türkiye ve İtalya gibi müttefiklerin uçaklarının bulunduğu Polonya'nın kuzeyindeki Malbork'taki 22. Taktik Hava Üssü'ne konuşlandırılacağı belirtildi.

F-35'İN DİKKAT ÇEKEN SORUNLARI!

5. nesil savaş uçağı F-35'leri satın alan ülkeler, avcı uçağının sadece kokpitindeki yeni bir bilgisayarın geliştirilebilmesi için bir milyar dolara yakın ödeme yapmak zorunda kalıyor. Söz konusu savaş jeti ile ilgili yayımlanan bir makalede, maliyetlerin daha da yükselebileceği ve buna paralel olarak F-35 teslimatında gecikmeler yaşanabileceği vurgusu yapılmıştı.