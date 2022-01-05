F-35'lerde kriz! Bir ülkede daha sorun çıkardı
Teknik hatalar nedeniyle birçok ülkede tartışılmaya başlanan F-35'ler bu kez Güney Kore'de kriz çıkardı.
Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait F-35A hayalet savaş uçağının, iniş takımında çıkan arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı belirtildi.
Yonhap haber ajansının aktardığına göre, ABD yapımı beşinci nesil hayalet savaş uçağı F-35, eğitim uçuşu sırasında, iniş takımında çıkan arıza nedeniyle Seosan hava üssüne gövde üzerine zorunlu iniş yaptı.
Pistin önceden köpüklenmesi sayesinde, uçağın gövdesinde ciddi hasarın oluşmasının önlendiği kaydedildi.
Pilotun da uçaktan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.